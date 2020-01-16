https://static.news.ru/photo/e9282798-38f0-11ea-892a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Искупаться в праздник Крещения можно будет на 46 площадках. Для жителей столицы оборудуют как искусственные купели, находящиеся у храмов и парков, так и в специальных местах на водоёмах.

Площадки будут работать с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Везде будет обеспечен безопасный спуск к воде. Рядом установят тёплые павильоны с горячим чаем и питанием, информационные стенды и туалеты. Также для купальщиков оборудуют временные парковки, передаёт mos.ru.

Крещенские богослужения состоятся в 461 храме Москвы. Безопасность во время праздника обеспечат оперативные группы МЧС. Спасатели в том числе будут пресекать несанкционированные купания, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что настоятель храма Святителя Иннокентия в Бескудниково протоиерей Михаил Дудко заявил, что решение Синода Русской православной церкви об изменении порядка крещения упорядочило существующую практику.