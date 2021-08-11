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В Москве невесту похитили перед свадьбой

20:13, 11 августа 2021
В Москве невесту похитили перед свадьбой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В центре Москвы на Тверской улице перед бракосочетанием была похищена 22-летняя Юлия Борисова. Как сообщает Telegram-канал «112», за этим стояла семья невесты, возражавшая против свадьбы.

Момент похищения невесты в центре Москвы попал на камеры видеонаблюдения. Девушку насильно посадили в машину родители и бабушка. Жених уже сутки не может связаться с Юлией.

Семье невесты не понравился возлюбленный девушки — 31-летний Виктор Данилов. Жених написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Бийске местный житель Олег Лавкин похитил 12-летнюю девочку и удерживал её в подвале своего дома. Ребёнка он после отпустил, однако мужчину объявили в федеральный розыск.

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