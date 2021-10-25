В Москве не планируют продлевать режим нерабочих дней

Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется. Об этом заявили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы, комментируя появившиеся в Сети сообщения о том, что локдаун якобы может затянуться.

В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется, — говорится в сообщении.

Там напомнили, что нерабочие дни будут действовать в Москве с 28 октября по 7 ноября. Кроме того, столичные власти предприняли ещё ряд мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удалённый режим работы, а жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию.

На время нерабочих дней в Москве не будут работать торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, фитнeс-залы, все магазины, кроме продуктовых и тех, где можно купить товары первой необходимости, в том числе аптеки. Врачи будут принимать только людей, кoторым нужно оказать экстренную медицинскую помощь. Рестораны, кафе — только на доставку и навынос.

Указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября Путин подписал 20 октября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.