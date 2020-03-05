https://static.news.ru/photo/5a67b34a-5f1d-11ea-beed-fa163e074e61_660.jpg Фото: : tatarstan.sledcom.ru

Отравление хлоркой стало причиной обращения к врачам нескольких посетителей фитнес-центра в Москве.

За врачебной помощью обратились несколько человек в фитнес-клубе на улице Касаткина, — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в спортивном клубе в подсобном помещении разлилась жидкость для обеззараживания воды с реагентами. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «отравление хлоркой». Информации о госпитализированных нет.

NEWS.ru сообщал, что семь детей в возрасте от 3 до 13 лет отравились в бассейне Перми. По предварительным данным, причиной отравления мог стать попавший в воду реагент.