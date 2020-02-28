https://static.news.ru/photo/810cc7e8-5a35-11ea-acf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анализ на коронавирус в Москве можно сдать только после вызова скорой помощи, направления без госпитализации не делают. Об этом сообщили в инфекционной больнице № 1 столицы.

Вызывайте скорую. Так у нас не делают. Только ложиться, — сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице принимаются дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить проникновение коронавируса. По его словам, в столичных аэропортах дежурят бригады медиков, которые проверяют транзитных пассажиров из Китая, берут у них пробы анализа на коронавирус. Прямо в аэропорту эти пассажиры получают постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания и больничный лист, даже если у них отсутствуют симптомы COVID-19. Пассажиров с температурой или другими симптомами отправляют а инфекционные больницы.