https://static.news.ru/photo/54e84d1c-60a8-11ea-b078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи 7 марта не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что пять пациентов лечатся в стационарах. Один пациент уже выписан. Он находится дома и не представляет угрозы для общества, передаёт РИА Новости.

Эпидемия началась в КНР в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен 3 марта в украинских Черновцах. За пределами страны первый случай заражения среди украинцев зарегистрирован в Кремоне. Коронавирус подхватила 26-летняя девушка. Она находится в больнице Неаполя.