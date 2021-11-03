В Москве не будут продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября

В Москве не планируется продлевать нерабочие дни, однако после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров. коронавирусная обстановка в Москве стабилизировалась, однако исполнение ранее принятых ограничений останется обязательным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, которого цитирует ТАСС.

Мэр заявил , что с 8 ноября продолжат действовать условия домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Вход в музеи и театры с 8 ноября будет производиться по QR-кодам.

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что продлевать нерабочую неделю, введённую в связи с распространением коронавирусной инфекции, нет необходимости. По его словам, дальнейшее растягивание выходных дней может привести к недовольству общественности и снижению иммунитета. Он отметил, что введённых выходных дней достаточно для растягивания пика заражений во времени, но кардинально на количество заболевших они не повлияют. В то же время морозы и тяжёлый климат помогут погасить эпидемию, так как в подобных условиях вне помещений вирус распространяется гораздо хуже.