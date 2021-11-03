В Москве не будут продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября

В Москве не планируется продлевать нерабочие дни, однако после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров. коронавирусная обстановка в Москве стабилизировалась, однако исполнение ранее принятых ограничений останется обязательным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, которого цитирует ТАСС.
Мэр
Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что продлевать нерабочую неделю, введённую в связи с распространением коронавирусной инфекции, нет необходимости. По его словам, дальнейшее растягивание выходных дней может привести к недовольству общественности и снижению иммунитета. Он отметил, что введённых выходных дней достаточно для растягивания пика заражений во времени, но кардинально на количество заболевших они не повлияют. В то же время морозы и тяжёлый климат помогут погасить эпидемию, так как в подобных условиях вне помещений вирус распространяется гораздо хуже.