В Москве назвали виновного в гибели артиста в Большом театре

По результатам расследования обстоятельств гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша было установлено, что заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова не выполнила свои должностные обязанности. Об этом РИА Новости рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.

В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян, — рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката, вина самого артиста в случившемся составляет 10%.

При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии, — добавил Алешкин.

Ранее трудовая инспекция признала, что погибший во время оперы «Садко» актёр Евгений Кулеш был пьян. Также сообщалось, что мать артиста попросила у президента Владимира Путина помощи в расследовании гибели сына.

Трагедия произошла 9 октября 2021 года. Декорация насмерть придавила актёра на сцене Большого театра во время оперы «Садко». Спектакль был тут же остановлен, а зрителей попросили выйти из зала. Позже в Сети было опубликовано видео момента падения декорации на актёра.

По имеющимся данным, 38-летний Евгений Кулеш был разведён и жил вместе с матерью. Детей у него не было. В театре он прослужил большую часть своей жизни — почти 20 лет.