В Москве назвали условие возвращения школьников к очному обучению

https://static.news.ru/photo/62b7e7d2-53f4-11eb-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Департаменте образования и науки Москвы рассказали, от чего будет зависеть принятие решения о формате обучения столичных школьников после окончания каникул.

До ухода на зимние каникулы, которые продлятся до 17 января, школьники 1–5-х классов учились очно, а ученики 6–11-х классов находились на дистанционном обучении.

Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе, — пояснили в департаменте РИА Новости.

Москва лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице выявлено 4,6 тысячи новых случаев заражения. Всего в столице за время пандемии заболели 862,2 тысячи человек, из которых жертвами инфекции стали 12 тысяч.

В целом по стран зафиксировано 23,3 тысячи новых случаев COVID-19. Из больниц по выздоровлении выписаны 21,7 тысячи пациентов. Умерли 436 заболевших. За время пандемии в стране заразились более 3,4 млн человек, из которых выздоровели 2,8 млн и скончались 62,2 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области все школы после каникул вернулись к очному обучению. При этом меры безопасности в учебных заведениях усилены, чтобы упредить распространение коронавируса. Школы обеспечены средствами защиты: антисептиками, рециркуляторами воздуха, а также бесконтактными термометрами.