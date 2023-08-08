В Москве назвали самые популярные имена кошек Комитет госуслуг Москвы: чаще всего москвичи называют кошек Муся, Василиса и Барсик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муся, Василиса и Барсик — самые популярные имена, которые дают кошкам в Москве, сообщает Комитет государственных услуг города. Уточняется, что данные подсчитали на основе статистики городского сервиса записи к ветеринару.

За 2023 год сервисом записи к ветеринару на портале mos.ru уже воспользовались более 80 тысяч раз, из них около половины приходится на кошек. По статистике, москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, — сказала председатель Комитета Елена Шинкарук.

Кроме того, она отметила, что в сервисе попадаются и необычные имена кошек, например, Пельмешка и Тимон.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева заявила, что убеждение о том, что кошки при урчании способны лечить болезни и нормализовать работу больного органа у человека, является мифом. Она подчеркнула, что вера в такие способности питомцев является эффектом плацебо: многие действительно начинают чувствовать себя лучше. Специалист пояснила, что это может быть связано с успокоительным действием от звуков, которые издают кошки, и с ощущением любви и заботы. По словам Гольневой, существует несколько объяснений, почему кошки могут ложиться на больное место. Одна из самых распространенных теорий — разница температур: больное место более горячее, чем остальное тело, что привлекает питомцев.

8 августа в мире отмечают Международный день кошек, в России его празднуют 1 марта.