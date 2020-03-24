https://static.news.ru/photo/e98136d6-6dba-11ea-a17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали в Москве женщину, которая недавно вернулась из Италии. Она предпочла не соблюдать режим самоизоляции и отправилась в маникюрный салон.

Накануне в Пресненском районе в одном из маникюрных салонов задержана женщина, которая, нарушив карантин по коронавирусу, вышла из дома. Она сама рассказала сотрудникам салона, что в начале марта приехала из Италии, а в настоящее время находится на карантине, — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тест на инфекцию у женщины по прибытии в Россию показал отрицательный результат. После того как полиция поймала нарушительницу, у неё взяли повторный анализ. Он также показал, что она не больна.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Студенты колледжей перешли на дистанционный режим обучения.

В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек в РФ излечились от инфекции.