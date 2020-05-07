В Москве начнут штрафовать за нарушение масочного режима на работе

https://static.news.ru/photo/65e70158-905f-11ea-b823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы будут штрафовать за нарушение введённого из-за распространения коронавируса масочного режима на рабочих местах. Об этом заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

На предприятиях и организациях, работа которых разрешена, в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим. Штраф будет составлять 4 тысячи рублей, — сообщил РИА Новости чиновник.

По его словам, с проверкой могут выйти Роспотребнадзор и другие контролирующие организации.

Мы открываем организации и предприятия. Но мы должны при этом обеспечить защиту граждан. Там, где есть более плотный контакт, нужны дополнительные меры защиты, — пояснил Данчиков.

Как писал NEWS.ru, 7 мая Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательное ношение масок и перчаток.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).