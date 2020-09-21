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В Москве начинается строительство Рублёво-Архангельской линии метро

14:32, 21 сентября 2020 20
Фото: stroi.mos.ru

В Москве началась подготовка к строительству Рублёво-Архангельской линии метро, следует из сообщения пресс-службы стройкомплекса столицы.

По словам заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарёва, стартует закладка станции «Улица Народного ополчения» будущей Рублёво-Архангельской линии, которая будет иметь пересадку на одноимённую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ). В частности, готовятся конструкции для начала работ по её строительству, передаёт РИА Недвижимость.

Как уточняется, возведение одноимённой станции БКЛ будет завершено до конца 2020 года. Протяжённость Рублёво-Архангельской линии составит порядка 19 километров. Она обеспечит транспортное обслуживание людей в районах Митино, Строгино и Хорошёво-Мневники, а также территорий Рублёво-Архангельского (район Кунцево). Линия будет включать девять станций.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажирка погибла в результате падения на рельсы в метро Москвы. Инцидент произошёл на станции метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена.

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