https://static.news.ru/photo/d09f55ae-dc28-11e9-aceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В субботу, 21 сентября, жителей московского региона ожидает холодная пасмурная погода. В дневное время воздух прогреется лишь до плюс 9 градусов.

По данным Гидрометцентра , местами пройдут дожди, возможен также мокрый снег. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду.

В ночь на 22 сентября похолодает до плюс 3 градусов, а порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. В дневное время столбики термометров практически останутся на отметке ночных показателей — воздух прогреется не выше плюс 5 градусов.

Ранее News.ruписал о том, что резкие перепады температуры воздуха и скачки давления, вызванные обширной тропосферной ложбиной, распространившейся из Арктики на территорию Европейской России, станут причиной проблем со здоровьем россиян. По словам аллерголога-иммунолога Даниила Щепеляева, резкие перепады давления, которые влияют на артериальное давление, значительно ухудшат самочувствие граждан.