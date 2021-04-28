В Москве начался суд над Навальным по делу о клевете на ветерана

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В столичном Бабушкинском суде началось рассмотрение апелляции по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Обвиняемым по данному вопросу значится оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове. Он участвует в заседании в формате видеоконференции, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Рассмотрение апелляции началось в 11:00 по столичному времени.

Навальный участвует в процессе по видеосвязи из колонии во Владимирской области. Там он отбывает наказание по делу «Ив Роше»: в феврале 2021 года условный срок ему заменили на реальный якобы из-за того, что он игнорировал ежемесячную регистрацию в надзорной инспекции.

Дело возбудили летом 2020 года, процесс по нему должен было начаться ещё в августе, но его отложили из-за отравления фигуранта. В июне 2020 года Навальный репостнул в Twitter видео, в котором различные деятели призывали проголосовать за поправки к Конституции, обнуляющие сроки президента Владимира Путина. Участников ролика, среди которых был и ветеран войны Артёменко, политик назвал «продажными холуями».

В феврале мировой суд рассмотрел дело о клевете: допросил ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. В итоге оппозиционер был признан виновным, ему назначили штраф в 850 тысяч рублей.