В Москве начался процесс над мучжинами, вовлекавшими школьников в диверсии ТАСС: принуждавшие школьников жечь релейные шкафы диверсанты предстали перед суд

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Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о создании диверсионного сообщества, передает ТАСС. Двое злоумышленников путем шантажа использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении Кирилла Горькова и Евгения Заичкина. После оглашения обвинения представителем прокуратуры Горьков заявил, что не признает вину в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 281.3 УК РФ), а в остальном признает [вину]. Заичкин вину категорически отвергает, — говорится в сообщении.

Ранее в Тюменской области арестовали двух подростков по факту диверсии на железнодорожной станции. По данным следствия, несовершеннолетние подожгли локомотив, а также ранее пытались совершить поджог трех релейных шкафов. Во время допросов выяснилось, что подростки действовали по указанию лиц, с которыми они познакомились в социальных сетях. Неизвестные обещали выплатить несовершеннолетним денежное вознаграждение за совершение поджогов.

В Ульяновской области ранее школьник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Подросток получил задание от украинских спецслужб, которые угрожали расправиться с его семьей. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, совершенного путем поджога.