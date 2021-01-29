В Москве начались задержания участников акции в поддержку Навального

В Москве начали задерживать участников несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. При этом сам митинг ещё не начался.
В частности, как
Издание уточняет, что участники акции рассредоточились по Бульварному кольцу. При этом ОМОН перекрыл входы на Лубянскую площадь.
Ранее NEWS.ru писал, что на съёмной квартире координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Белгороде Максима Климова проходит обыск. Об этом сообщил его адвокат Руслан Лапшин.
Юрист полагает, что его подопечному может быть предъявлено обвинение по статье УК РФ о нарушении санитарных мер безопасности. Благодаря этому у правоохранительных органов могут быть основания продлить пребывание Климова под арестом, а затем вновь задержать его после освобождения.