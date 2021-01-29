В Москве начались задержания участников акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/b7135fde-639c-11eb-8598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве начали задерживать участников несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. При этом сам митинг ещё не начался.

В частности, как отмечает URA.RU, на Чистых прудах задержали мужчину. Он кричал сотрудникам полиции, что «просто пришёл посмотреть». После был задержан ещё один человек.

Издание уточняет, что участники акции рассредоточились по Бульварному кольцу. При этом ОМОН перекрыл входы на Лубянскую площадь.

Ранее NEWS.ru писал, что на съёмной квартире координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Белгороде Максима Климова проходит обыск. Об этом сообщил его адвокат Руслан Лапшин.

Юрист полагает, что его подопечному может быть предъявлено обвинение по статье УК РФ о нарушении санитарных мер безопасности. Благодаря этому у правоохранительных органов могут быть основания продлить пребывание Климова под арестом, а затем вновь задержать его после освобождения.