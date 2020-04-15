Общество

В Москве начали работать 45 новых амбулаторных КТ-центров

14:55, 15 апреля 2020 23
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале работы 45 новых амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус.

Мы по предложению Клинического комитета приняли решение создать специальные центры на базе городских поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус будут дополнительно проводить КТ, УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза, — отметила она.

По словам Раковой, в новых центрах уже провели более пяти тысяч исследований органов грудной клетки. В 27% случаев были выявлены признаки вирусной пневмонии. Противовирусные лекарства получили около тысячи человек. На сегодняшний день все центры работают в круглосуточном режиме. 

Ранее NEWS.ru писал о другом сообщении Анастасии Раковой. Она заявила о заражении коронавирусом девяти медиков в Люберецкой областной больнице.

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