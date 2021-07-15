В Москве начали проверять сферу обслуживания на требования по вакцинации

В Москве с 15 июля начали проверять сотрудников сферы обслуживания на соблюдение требований по вакцинации. Об этом рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков. Его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил , что осуществлять контроль за выполнением предписания будут органы исполнительной власти Москвы вместе со столичным Роспотребнадзором. Кроме того, для таких мероприятий будут задействованы информационные технологии. Это позволит более точно выявлять нарушителей.

Согласно постановлению главного санитарного врача столицы, до 15 июля 60% сотрудников, которые по роду деятельности регулярно взаимодействуют с людьми, должны получить первую прививку. Если же этого не было сделано, то организации-нарушителей ждёт штраф от 30 тысяч рублей до 1 млн рублей в зависимости от типа организации.

Ранее сообщалось, что руководителей компаний обяжут отстранять от работы антипрививочников. Вернуться к своей деятельности они смогут, лишь сделав прививку, или после того, как окончится пандемия.