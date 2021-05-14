В Москве начали прокладывать тоннель метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 мая дал старт прокладке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до «Рассказовки» Калининско-Солнцевской линии метро, сообщает «Москва 24».
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Метро Москвы придёт в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов, — сказал мэр.
По его словам, окончание строительства ожидается в 2023 году. Новый участок с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» имеет протяжённость 4,9 километра.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что Москва за три года получит ещё 25 станций метро, с протяжённостью путей около 58 км. За это время завершится создание Большой кольцевой линии (БКЛ), откроют участок Калининско-Солнцевской линии «Рассказовка» — «Внуково», а также сдадут в эксплуатацию станции от «Селигерской» до «Физтеха».
Ранее жители ЮЗАО издали книгу «Нарушения при строительстве метрополитена». На 700 страницах авторы издания перечисляют ошибки, допущенные генеральным подрядчиком строительства метро АО «Мосинжпроект». Увесистый подарок вручили депутатам Гос- и Мосгордумы.
Сообщалось, что в результате контрольно-надзорных мероприятий Мосгосстройнадзор выявил у генподрядчика сотни нарушений при возведении объектов метрополитена. Все они выложены в открытом доступе в «Едином реестре проверок» Генеральной прокуратуры РФ. Жители Ломоносовского, Академического и Гагаринского районов, где начинается прокладка нового участка Коммунарской (Троицкой) линии, выступили с протестами против строительства. Люди боятся за сохранность своих домов, возле которых протянется новая ветка.