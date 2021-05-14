В Москве начали прокладывать тоннель метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»

Как рассказал градоначальник, эти тоннели планируется пройти в течение года. В 2022 году тоннель начнут прокладывать в другую сторону — до станции «Внуково». Собянин отметил, что строящаяся линия будет уникальной, потому что нигде в мире нет случаев, чтобы метро приходило в аэропорты.

Метро Москвы придёт в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов, — сказал мэр.

По его словам, окончание строительства ожидается в 2023 году. Новый участок с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» имеет протяжённость 4,9 километра.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что Москва за три года получит ещё 25 станций метро, с протяжённостью путей около 58 км. За это время завершится создание Большой кольцевой линии (БКЛ), откроют участок Калининско-Солнцевской линии «Рассказовка» — «Внуково», а также сдадут в эксплуатацию станции от «Селигерской» до «Физтеха».

Ранее жители ЮЗАО издали книгу «Нарушения при строительстве метрополитена». На 700 страницах авторы издания перечисляют ошибки, допущенные генеральным подрядчиком строительства метро АО «Мосинжпроект». Увесистый подарок вручили депутатам Гос- и Мосгордумы.