Участников исследования «Спутника Лайт» начали вакцинировать в Москве

https://static.news.ru/photo/874e9b16-78d6-11eb-b869-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом рассказала журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня сделали прививки первым участникам исследования вакцины «Спутник Лайт». По мере прохождения добровольцами обследования объёмы вакцинации будут увеличиваться, — сообщила Ракова.

Она отметила, что в настоящее время идёт активная подача заявок на участие в вакцинации. По словам заммэра, за два дня медосмотр прошли 490 человек.

18 февраля о начале международных клинических испытаний «Спутника Лайт» в Москве заявлял мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник уточнял, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки «Спутником Лайт». По словам специалиста, вакцина «Спутник Лайт» способна защищать от коронавируса четыре, максимум пять месяцев. Гинцбург также отметил, что однокомпонентная вакцина будет использоваться в странах, у которых нет возможности самостоятельно разработать или приобрести полноценные вакцины других стран.

Как писал NEWS.ru, в Европе постепенно пересматриваются взгляды на препарат «Спутник V». Так, немецкая газета Süddeutsche Zeitung считает, что российская вакцина может стать новым мировым ресурсом.

Издание назвало «Спутник V» «новой нефтью». Отмечается, что по нему уже есть внушительная база данных, кроме того, доказана его эффективность на уровне 91,6%, а его безопасность подтверждают множество независимых экспертов.