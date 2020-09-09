В Москве начали принимать заявки на участие в кейс-чемпионате Future Tech

https://static.news.ru/photo/50e92914-f32b-11ea-8d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: futuretech.innoagency.ru

Приём заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов стартовал в столице. Отборочный этап состоится с 14 по 27 сентября.

Участникам предложат решить различные бизнес-задачи от технологичных компаний. Им предстоит заняться техническим, гуманитарным или естественно-научным кейсом.

Мероприятие организовало Агентство инноваций Москвы. Подать заявку можно на сайте чемпионата.

По словам руководителя московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, благодаря конкурсу появится возможность увидеть проекты потенциальных работодателей или инвесторов.

Оценивать работы участников будут эксперты и представители компаний, которые предложили задания. Для создания равных условий для студентов всех вузов организаторы предоставят командам билеты с задачами на выбор, передаёт mos.ru.

Future Tech является краудсорсинговой платформой для молодых специалистов и субъектов малого и среднего предпринимательства города, сообщает «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, на какие специальности в колледжах столицы самый высокий конкурс.