В Москве начали принимать заявки на участие в кейс-чемпионате Future Tech

Приём заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов стартовал в столице. Отборочный этап состоится с 14 по 27 сентября.
Участникам предложат решить различные бизнес-задачи от технологичных компаний. Им предстоит заняться техническим, гуманитарным или естественно-научным кейсом.
Мероприятие организовало Агентство инноваций Москвы. Подать заявку можно на
По словам руководителя московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, благодаря конкурсу появится возможность увидеть проекты потенциальных работодателей или инвесторов.
Оценивать работы участников будут эксперты и представители компаний, которые предложили задания. Для создания равных условий для студентов всех вузов организаторы предоставят командам билеты с задачами на выбор,
Future Tech является краудсорсинговой платформой для молодых специалистов и субъектов малого и среднего предпринимательства города,
Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, на какие специальности в колледжах столицы самый высокий конкурс.
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