В Москве начали принимать заявки на конкурс по решению бизнес-кейсов

Московские власти в рамках образовательной программы Future Tech организовали конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса.
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Правила конкурса допускают участие как отдельных людей, так и команд в составе трёх-четырёх человек. По итогам выберут 14 победителей.
Как сообщал NEWS.ru, к концу мая уже более 12 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе IT-специалистов «Цифровой прорыв».
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