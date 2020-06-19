В Москве начали принимать заявки на конкурс по решению бизнес-кейсов

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Московские власти в рамках образовательной программы Future Tech организовали конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает «Москва 24». Конкурс пройдёт с 15 по 30 июля, 19 июня открылся приём заявок от участников. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, молодым специалистам предстоит решить около 300 реальных бизнес-задач, которые поставили около 150 компаний. Она подчеркнула, что конкурс предоставляет участникам отличный шанс обратить на себя внимание потенциальных работодателей или инвесторов.

Правила конкурса допускают участие как отдельных людей, так и команд в составе трёх-четырёх человек. По итогам выберут 14 победителей.

Как сообщал NEWS.ru, к концу мая уже более 12 тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе IT-специалистов «Цифровой прорыв».