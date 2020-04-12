В Москве начали массово штрафовать за несоблюдение социальной дистанции

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Более 1,3 тысячи человек оштрафованы в Москве за сутки за несоблюдение социальной дистанции в полтора метра. Об этом сообщили в Объединении административных технических инспекций столицы.

Там уточнили, что эти люди собирались в группы, а также находились на улице без уважительной причины, установленной указом мэра. Среди таких причин — поход в магазин или аптеку, визит в поликлинику, прогулка с собакой, необходимость выноса мусора или рабочая необходимость).

Штраф составляет четыре тысячи рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч.

По данным «Интерфакса», за последнее время к ответственности также привлечены 18 предприятий торговли, где не были соблюдены правила социального дистанцирования.

Ранее NEWS.ru писал, что за нарушение карантина в Москве оштрафованы уж 30 человек. Это люди, у которых заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, протекает в лёгкой форме и которым разрешено лечиться дома под наблюдением врачей.