В Москве начали массово штрафовать за несоблюдение социальной дистанции

Более 1,3 тысячи человек оштрафованы в Москве за сутки за несоблюдение социальной дистанции в полтора метра. Об этом сообщили в Объединении административных технических инспекций столицы.
Там уточнили, что эти люди собирались в группы, а также находились на улице без уважительной причины, установленной указом мэра. Среди таких причин — поход в магазин или аптеку, визит в поликлинику, прогулка с собакой, необходимость выноса мусора или рабочая необходимость).
Штраф составляет четыре тысячи рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч.
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Ранее NEWS.ru писал, что за нарушение карантина в Москве оштрафованы уж 30 человек. Это люди, у которых заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, протекает в лёгкой форме и которым разрешено лечиться дома под наблюдением врачей.
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