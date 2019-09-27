https://static.news.ru/photo/b7beff28-e1d0-11e9-b61a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Власти столицы 28 сентября вывели более 650 единиц специализированной техники для «большой мойки» объектов дорожного хозяйства.

По словам начальника дорожного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Владимира Остроухова, уборка будет проведена концентрированным моющим средством, которое не представляет опасности для людей, животных и растений.

Смысл мойки заключается в удалении масляных пятен как с тротуаров, так и с дорожного полотна, также средство применяется и для удаления пыли от покрышек автомобилей. К помытию запланирован 571 объект асфальтобетонных и плиточных покрытий, — цитирует ТАСС представителя учреждения.

По его словам, на участках, к которым не сможет подобраться техника, уборку проведут вручную.

Большая плановая мойка проходит в столице каждый год с 15 апреля по 31 октября ежемесячно.

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