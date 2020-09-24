В Москве началась вакцинация медиков от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0becedbc-fe59-11ea-b537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация медиков от коронавируса началась в 11 поликлиниках Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в гражданский оборот поступило «несколько тысяч доз» препарата. В первую очередь было решено прививать именно медперсонал, который находится «на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики».

Вакцинацию уже прошли 126 медицинских работников городской системы здравоохранения.

У нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается. Госпитализация увеличивается, мы видим. Такой рост понятен в осенний период, когда у нас ОРВИ увеличивается, грипп увеличивается. В этот период, конечно, риски с COVID тоже будут увеличиваться, — цитирует Собянина РИА Новости.

Именно поэтому, подчеркнул мэр Москвы, важно обезопасить врачей от возможного заражения.

Сейчас вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медсёстры кабинетов ОРВИ, а также сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медсестёр, осуществляющих забор крови и другого биоматериала. Для проведения вакцинации медиков поступило 3472 дозы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти перспективных вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний. Среди них оказался и первый такой препарат «Спутник V», созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.