В Москве началась подготовка наблюдателей за выборами

В Москве стартовало обучение наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на предстоящих сентябрьских выборах. Занятия с ними проводят преподаватели факультета права НИУ ВШЭ, сообщает РИА Новости.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что участие специалистов ВШЭ в подготовке наблюдателей очень важно, поскольку те должны знать не только свои обязанности, но и права.

Он также отметил , что к настоящему времени отобрано более 13 тысяч наблюдателей за выборами. Самому старшему из них 91 год.

Выборы в Госдуму, а также глав регионов и муниципальных депутатов будут проходить с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Трёхдневное голосование является оптимальным, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей.

Ранее сообщалось, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

Партия «Яблоко» пожаловалась на это решение в Верховный суд. Памфилова назвала иск абсурдным и «подленьким».