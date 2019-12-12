https://static.news.ru/photo/7b24711c-1ca7-11ea-9cfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/NEWS.ru

В храме Христа Спасителя на территории столицы 12 декабря началась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

В 11:00 мск пройдёт отпевание. Богослужение проведёт лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого тело бывшего мэра столицы к 15:30 доставят на Новодевичье кладбище, сообщает РИА Новости.

Лужков был главой столицы на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год. Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник.

Как передавал NEWS.ru, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) информирует, что ограничения движения коснутся общественного транспорта в Москве в связи с похоронами Юрия Лужкова.

Так, с 6:00 утра не работают остановки «Метро „Кропоткинская“ — Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» для автобуса № 3, «Метро „Кропоткинская“» для автобуса № 255 в Соймоновском проезде. С 12:00 нельзя будет воспользоваться остановкой «Новодевичье кладбище» для автобусов № м3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде. Остановки возобновят работу в прежнем режиме по окончании траурных мероприятий.