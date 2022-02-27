В Москве началась антивоенная акция протеста

В центре Москвы жители вышли на несогласованную акцию против военной спецоперации на Украине. Вблизи храма Христа Спасителя полиция перегородила митингующим дорогу и запретила проход, пишет РБК.

По данным издания, протестующие собрались у здания МИД на Смоленской площади, после чего двинулись по Новому Арбату, затем перешли по центральной аллее Гоголевского бульвара в сторону храма Христа Спасителя. В результате акции были задержаны не менее 10 человек.

Как ранее сообщалось, 24 февраля в ходе несанкционированного антивоенного митинга в центре Москвы были задержаны 600 человек, полиция и ОМОН в ходе задержаний не применяли спецсредства. Кроме того, были задержаны участники митингов и одиночных пикетов в ряде российских городов.

Комментируя протесты, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что граждане России имеют право на свою точку зрения, но они не вправе устраивать незаконные акции. Он добавил, что Владимир Путин слышит мнения как сторонников, так и противников операции, понимает пропорции.

По его словам, есть такая форма протеста, как одиночные пикеты, но мероприятия с участием определённого количества лиц просто не разрешены по закону. Поэтому в отношении нарушителей «были приняты определённые меры», добавил Песков.