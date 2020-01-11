На территории Москвы и Московской области метеорологи ввели «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной для такого решения является вероятное усиление порывов ветра.
Кроме того, в столице на дорогах местами будет гололедица. Об этом журналистам сообщили представители Гидрометцентра РФ.
Отмечается, что «жёлтый» уровень ввели с 12 до 14 января.
Погода потенциально опасная, —
цитирует«Газета.ru» сообщение Гидрометцентра.
Как писал NEWS.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 12 января ночная температура в Москве снизится до минус семи градусов и начнётся «еврозима».
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