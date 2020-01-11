https://static.news.ru/photo/08cbbef4-3525-11ea-8490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы и Московской области метеорологи ввели «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной для такого решения является вероятное усиление порывов ветра.

Кроме того, в столице на дорогах местами будет гололедица. Об этом журналистам сообщили представители Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что «жёлтый» уровень ввели с 12 до 14 января.

Погода потенциально опасная, — цитирует «Газета.ru» сообщение Гидрометцентра.

Как писал NEWS.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к 12 января ночная температура в Москве снизится до минус семи градусов и начнётся «еврозима».