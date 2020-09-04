В Москве на торжествах в честь Дня города выступит Путин

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября выступит на праздничном мероприятии в Москве, приуроченном ко Дню города.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, День города в столице — «очень важный день»,
Завтра Путин выступит на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы, — заявил он.
День рождения столицы традиционно отмечается в первые выходные сентября. В этом году — 5 и 6 сентября. На фоне угрозы распространения коронавируса в городе не будут проводиться масштабные народные гулянья, в том числе фестиваль на Тверской улице. Праздничные мероприятия пройдут в парках, районных фестивальных площадках и учреждениях культуры.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 2 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города. Градоначальник отметил, что российская столица многое повидала, но 2020 год «вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы».
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