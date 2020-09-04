В Москве на торжествах в честь Дня города выступит Путин

https://static.news.ru/photo/369a248e-ee92-11ea-b2ec-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября выступит на праздничном мероприятии в Москве, приуроченном ко Дню города.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, День города в столице — «очень важный день», передаёт РИА Новости.

Завтра Путин выступит на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы, — заявил он.

День рождения столицы традиционно отмечается в первые выходные сентября. В этом году — 5 и 6 сентября. На фоне угрозы распространения коронавируса в городе не будут проводиться масштабные народные гулянья, в том числе фестиваль на Тверской улице. Праздничные мероприятия пройдут в парках, районных фестивальных площадках и учреждениях культуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 2 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города. Градоначальник отметил, что российская столица многое повидала, но 2020 год «вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы».