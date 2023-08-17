В Москве на территории школы обнаружили лису с лисятами

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Сотрудники школы в районе Зюзино на юго-западе Москвы обнаружили на территории учебного заведения лису с выводком лисят, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах города. По его словам, семья хищников появлялась в районе школы и раньше.

Как уточнил источник, дикое животное с детенышами видели у здания школы на протяжении двух недель. В результате представители администрации учебного заведения обратились к специалистам-зоологам.

Издание добавляет, что ранее сотрудники Мосприроды находили лис с потомством в нескольких московских парках, в том числе в Битцевском лесу, в Останкино, в парках «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», а также в ландшафтном заказнике «Теплый Стан». По словам специалистов, присутствие этих хищников в городе свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в российской столице.

Ранее главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин рассказал, что не стоит брать домой из леса на первый взгляд безобидного ежа, так как в колючках этих животных могут быть блохи и энцефалитные клещи. У зверька также может быть бешенство. Кроме того, ночью еж своим громким топотом будет мешать человеку спать.