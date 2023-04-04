В Москве на съемках фильма Кончаловского нашли боевой снаряд

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На территории Екатерининского дворца в Москве во время съемок фильма Андрея Кончаловского нашли боевой танковый снаряд, пишет Telegram-канал Baza. Боеприпас был неразорвавшимся. Официально эту информацию пока не комментировали.

Как сообщает Telegram-канал Mash, взрывной элемент похож на осколочно-фугасный снаряд от гладкоствольной пушки. Уточняется, что предмет обнаружен в одноэтажном здании в 1-м Краснокурсантском проезде. Сейчас территория дворца оцеплена, на место прибыли взрывотехники.

24 марта в Москве у ТЭЦ-20 на улице Вавилова был обнаружен неизвестный снаряд, похожий на мину. Он находился примерно в 50 метрах от проходной.

Ранее в подмосковном Щелково беспилотник врезался в линию электропередачи. Взрывчатых веществ на объекте не обнаружили, а линия не была повреждена. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ при нем не нашли. На борту БПЛА была надпись «Летающая лаборатория».