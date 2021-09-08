В Москве на площади трёх вокзалов появится четвёртый

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Комсомольской площади планируется построить ещё один вокзал. Он будет обслуживать строящуюся высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает KP.RU.

По словам столичного градоначальника, сейчас в этом районе открыта платформа для МЦД-2. Вскоре будет построен МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где пересекутся два диаметра и ВСМ.

Вокзал появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа, — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что Собянин считает, что объединять Москву и Подмосковье не стоит, потому что это приведёт к усложнению управления Московским регионом.

По его словам, систему лучше «не тревожить». Она в Москве и Подмосковье очень сложная на муниципальном уровне. Собянин отметил, что Москве «хватает и собственных проблем и не надо пытаться объять необъятное».

Процесс объединения регионов до этого анонсировал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Впрочем, официально власти пока не говорят, что готовится сокращение числа субъектов Федерации.