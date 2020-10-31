В Москве на «Охотном Ряду» пассажиров не пускают в метро без средств защиты

Полицейские не пропускают пассажиров, не имеющих масок и перчаток, на станцию метро «Охотный Ряд» Сокольнической линии в Москве.
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В случае если пассажир отказывается надеть маску и перчатки, его не пропускают к турникетам. Некоторым удаётся пройти первый кордон, однако дальше их встречают контролёры. Протоколы об административном нарушении оформляются на месте. Сумма штрафа составляет 5 тыс. рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что столичная подземка перестанет пускать пассажиров, если у них повышена температура тела. Измерять её планируют при помощи тепловизоров — прибор будет издавать звуковой сигнал, если она окажется 37,5 градуса и выше.