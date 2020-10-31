В Москве на «Охотном Ряду» пассажиров не пускают в метро без средств защиты

https://static.news.ru/photo/e90650ca-1c5f-11eb-9313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские не пропускают пассажиров, не имеющих масок и перчаток, на станцию метро «Охотный Ряд» Сокольнической линии в Москве.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. По его информации, рейд проводят шесть сотрудников полиции и охраны столичного метрополитена. Они дежурят в вестибюле перед турникетами.

В случае если пассажир отказывается надеть маску и перчатки, его не пропускают к турникетам. Некоторым удаётся пройти первый кордон, однако дальше их встречают контролёры. Протоколы об административном нарушении оформляются на месте. Сумма штрафа составляет 5 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что столичная подземка перестанет пускать пассажиров, если у них повышена температура тела. Измерять её планируют при помощи тепловизоров — прибор будет издавать звуковой сигнал, если она окажется 37,5 градуса и выше.