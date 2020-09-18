В Москве на несанкционированном митинге задержан политолог Соловей

Оппозиционный политолог и активист Валерий Соловей задержан в российской столице на несанкционированном митинге.
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Всего в несанкционированной акции приняли участие 200-300 человек. Полицейские задержали политолога у входа в метро, когда собравшиеся уже начали расходиться.
Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей известен как оппозиционный активист. В прошлом занимал должность заведующего кафедрой связей с общественностью МГИМО.
Ранее NEWS.ru писал о том, что традиционная субботняя акция в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. На этот раз мероприятие, по оценке администрации города, собрало около 600 человек.
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