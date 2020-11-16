В Москве на фоне пандемии резко увеличился уровень безработицы

https://static.news.ru/photo/140c75be-2805-11eb-883f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Уровень безработицы в Москве за время пандемии коронавирусной инфекции вырос в семь раз и достиг пика в сентябре. Сейчас в столице около 186 тысяч безработных, которым предлагается около 260 тысяч вакансий. Об этом заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак.

В семь раз в Москве выросла безработица, достигла пика в сентябре — было 223 тысячи безработных. Ситуация с рынком труда достаточно позитивная — большое число компаний предлагают вакансии, — цитирует ТАСС чиновника.

По его словам, уровень регистрируемой безработицы в столице превысил 3%. В 2019 году этот показатель составлял 0,37%. Стружак отметил, что на выплаты по безработице в проекте бюджета Москвы в 2021 году предусмотрено более 2 млрд рублей. В городе к каждому пособию, кроме федеральной выплаты, производится ежемесячная доплата из городского бюджета в размере 850 рублей как материальная помощь, а также 1450 рублей как доплата за пользование транспортом.

Глава департамента подчеркнул, что с начала года при помощи службы занятости были трудоустроены 150 тысяч человек. Две трети из них нашли работу за последние четыре месяца. Сейчас Москва занимает первое место в рейтинге регионов Минтруда России по трудоустройству на постоянное место работы.

Ранее стало известно, что в России хотят внедрить систему страхования от безработицы. Об этом сообщил первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев. По его словам, совершенствование трудового законодательства назрело давно. Депутаты намерены разработать совершенно новый документ в этой сфере до конца полномочий нынешнего созыва нижней палаты парламента. Он пояснил, что это будет либо коренное изменение закона о занятости, либо вовсе новая его редакция.

Кроме этого, добавил депутат, парламентарии намерены сформировать общие принципы предоставления пособий и дополнительные условия поддержки занятости инвалидов и молодых специалистов, которые впервые ищут работу. Пока же, отметил он, решено предпринять «срочный ремонт» ныне действующего закона. В данном случае речь идёт о закреплении в нормативных документах удалённой работы, создании единого для всей России портала занятости, а также о расширении федеральных полномочий, чтобы более эффективно налаживать в этой сфере связи между регионами. По его мнению, именно «это должно быть основным, а не завоз мигрантов из-за рубежа».

Поправки Госдума может принять уже в ноябре. Если это произойдёт, они вступят в силу с января 2021 года, писал NEWS.ru.