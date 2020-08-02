В Москве на фасаде ведущего транспортного вуза появились огромные граффити

https://static.news.ru/photo/93fc0b6a-d4b1-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РУТ (МИИТ) | Российский университет транспорта/vk.com

В Москве на стене административного корпуса РУТ (МИИТ), одного из главных транспортных вузов России, нарисовали огромную инсталляцию в стиле стрит-арт. Граффити приурочено ко Дню железнодорожника, который традиционно отмечают в первое воскресенье августа.

Размеры изображения составляют почти 40 квадратных метров. Созданные мастерами из Дома художника, входящего в состав вуза, граффити символизируют современный железнодорожный транспорт, уточняет РИА Новости.

Так, художники создали композицию с многочисленными расходящимися во все стороны путями, напоминающими капиллярную систему, а также с абстрактными изображениями вагонов, образующих единый красочный узор.

Дополнительно в учебном заведении открылась выставка, посвящённая истории железнодорожного транспорта. Она продлится до 12 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря их компетентности и ответственности отрасль демонстрирует хорошие показатели даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.