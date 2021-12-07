В Москве на этой неделе резко похолодает

В ночь на 8 декабря в Москве начнётся похолодание. Его апогей придётся на пятницу, 10 декабря. В этот день температура воздуха опустится до минус 15–17, сообщает РИА Новости.

Также синоптики утверждают, что пик снегопада миновал Москву. Небольшой снег в столице продолжится, подводить итоги пока рано.

В послеполуденные часы аэропорты московского аэроузла, а это самые точные и оперативные источники погодных данных, стали сообщать о прекращении сильных снегопадов и постепенном улучшении видимости, — говорится в сообщении.

Снегопад в Москве закончится к ночи, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, высота снежного покрова в столице увеличилась на четыре сантиметра — до 20.

Ранее метеорологи предупредили о самой холодной зиме в Евразии за 30 лет. Причиной такого похолодания является глобальное потепление, которое разрушает структуру полярного вихря в Арктике. Это может привести к тому, что запертый в нём холодный воздух может дойти вплоть до широт Сочи и Парижа.

В Санкт-Петербурге уже был побит суточный температурный рекорд 1983 года. Температура воздуха в городе понизилась до минус 21 градуса, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.