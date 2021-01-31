В Москве на акции протеста обнаружили девушку с высокой температурой

https://static.news.ru/photo/d4d61d20-63d0-11eb-93e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Москве на несогласованной акции протеста была обнаружена девушка с температурой 39 градусов.

Как сообщается, в настоящее время девушка находится в поликлинике. В ближайшее время она сделает анализ на COVID-19, передаёт РЕН ТВ.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе несогласованных протестных акций в России 31 января уже задержали 2834 человека.

Данные актуальны по состоянию на 16:10 мск, подсчёт задержанных ведёт правозащитный проект «ОВД-Инфо». Лидером по числу задержаний остаётся Москва (726).

Ранее NEWS.ru писал, что глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал проходящие в стране несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера. По его словам, эти акции являются провокацией и никак не относятся к «борьбе за лучшую жизнь».