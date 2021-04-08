В Москве на 33% выросло число вакансий с «удалёнкой»

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Количество вакансий, предполагающих удалённый режим работы, в столице увеличилось на 33%, сообщили в городском департаменте труда и соцзащиты населения.

Число вакансий в Москве с работой в удалённом режиме выросло в апреле 2021 года на 33% по сравнению с декабрём 2020 года, — рассказали в пресс-службе.

Согласно данным департамента, число таких предложений в базе службы занятости в настоящее время превышает 17,8 тысячи. Чаще всего специалистов интересуют вакансии на «удалёнке» в сферах IT, рекрутмента, рекламы, онлайн-торговли, маркетинга, дизайна и на позиции экономиста, бухгалтера, оператора колл-центра, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Минтруд сообщил, что в долгосрочной перспективе в России каждый десятый работник останется трудиться на удалёнке. В ведомстве отметили, что на данный момент удалённо в России работают порядка трёх млн человек, а до пандемии коронавируса их было всего несколько десятков тысяч.