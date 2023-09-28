В Москве мужчина упал с электросамоката и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина погиб после падения с электросамоката в районе Люблино на юго-востоке Москвы, пишет MK.RU. Причина смерти 51-летнего гражданина устанавливается.

Инцидент произошел днем 27 сентября на Краснодарской улице. Мужчина во время движения на самокате упал и скончался на месте.

Ранее в Совете Федерации рассматривали законопроект, предусматривающий штрафы за езду на электросамокате в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования. Сумма взыскания может варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей, что, по мнению сенаторов, сопоставимо с наказанием за управление транспортным средством в состоянии опьянения, при условии, что это действие не является уголовным преступлением.

Согласно голосованию, которое организовал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, почти каждый второй россиянин выступает за полный запрет в городах проката электросамокатов из-за участившихся с их участием ДТП.

В конце августа в Санкт-Петербурге самокатчицу, которая насмерть сбила женщину на тротуаре, приговорили к шести месяцам исправительных работ. Она также должна выплатить один миллион рублей морального вреда и 381 910 рублей материального ущерба. В Москве на Таганской улице подросток на электросамокате сбил девятилетнюю девочку и скрылся. Ребенку понадобилась медицинская помощь.