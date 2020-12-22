В Москве мужчина попытался ограбить банк

https://static.news.ru/photo/e60d8a72-4479-11eb-9776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Зацепском Валу мужчина попытался ограбить банк. Он выстрелил и ушёл, ничего не взяв.

Как сообщает ГУ МВД по столице, сообщение о разбое поступило около 18:00. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашёл в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая «предметом, похожим на пистолет».

Мужчина произвёл выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв, — цитирует сообщение РИА Новости.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и поиску злоумышленника.

Как писал NEWS.ru, в деревне Путилково (городской округ Красногорск Московской области) мужчина, угрожая ножом, забрал у местной жительницы три бутылки дорогих алкогольных напитков и украшения.

Инцидент произошёл днём 15 декабря на лестничной площадке многоквартирного дома. Вооружённый ножом грабитель в медицинской маске угрозами заставил безработную женщину пустить его в квартиру. Затем мужчина похитил две бутылки шампанского Dom Perignon общей стоимостью 14 тысяч рублей, бутылку коньяка Hennessy XO за 20 тысяч рублей и ювелирные украшения.