Укравший из храма Евангелие мужчина хотел «приобщиться» к культуре

https://static.news.ru/photo/f3dbfadc-cdca-11eb-ab8c-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Москвич украл Евангелие из храма на Преображенской площади. После задержания он заявил, что хотел приобщиться к православной культуре, сообщает МВД Медиа.

55-летний прихожанин, находясь в святилище на Преображенской площади, похитил Евангелие и поспешил скрыться. Однако его удалось задержать.

На допросе мужчина объяснил свой поступок тягой к знаниям — он якобы хотел приобщиться к православной культуре. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он ожидает суда и находится под подпиской о невыезде.

1 мая в храме Симеона Столпника на Новом Арбате прихожанин сфотографировал иконостас. Этим оказался недоволен священнослужитель. Он подошёл к мужчине и ударил по телефону со словами: «Это моя территория».

Он был в храме вместе со своим другом, который тоже сфотографировал иконостас. Священник и у него попытался выбить телефон из рук. Конфликт перешёл в активную фазу, когда первый прихожанин начал снимать происходящее. Тогда священнослужитель набросился на него, порвал одежду и начал выталкивать из храма.