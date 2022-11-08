В Москве мужчина избил возлюбленную из-за телефонного звонка

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свидание пары в столице закончилось избиением и риском попасть под уголовное дело, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Майя и Арслан (имена изменены) хотели провести вечер в одном из ресторанов города, однако мужчина избил возлюбленную из-за телефонного звонка. Девушку доставили в больницу, а ее спутнику грозит уголовное преследование.

Как передает канал, Арслан заехал за Майей на своей машине. После пара, которая встречается уже шесть месяцев, отправилась в Савеловский район Москвы, чтобы посетить местный ресторан.

В пути девушке позвонили с неизвестного номера, из-за чего Арслан ее избил. Майя смогла выбраться из машины и вызвать скорую помощь. Девушку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, Арслан же может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее в Республике Алтай мужчина из ревности убил многодетную мать. Следствие полагает, что убийство произошло 24 октября. В этот день подозреваемый заметил бывшую жену с другим мужчиной, после чего стал ее преследовать. Когда женщина, находясь за рулем автомобиля, съехала с дороги, подозреваемый подбежал к автомобилю, выбил стекло, после чего схватил складной нож и принялся наносить удары. Ранения оказались несовместимы с жизнью, женщина умерла на месте.