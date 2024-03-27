В Москве мигрант зарезал жену и попытался покончить с собой СК РФ: в Москве мигрант убил жену, напал на тещу и хотел покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы гражданин Киргизии зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу, а после - покончить с собой, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… «убийство», «покушение на убийство двух и более лиц».

Гражданин Киргизской Республики 1999 года рождения <…>в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей жене 2001 года рождения нанес несколько ударов ножом по ее туловищу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил корреспонденту NEWS.ru, что эсеры предлагают ограничить прием мигрантов на российские предприятия и ввести запрет их трудоустройства в наиболее «чувствительные» отрасли экономики, например, в школы и больницы. Он подчеркнул, что и в остальных сферах нужно ограничить допустимую долю иностранных работников 5% от общей численности сотрудников предприятия.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что все задержанные, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», не имели российского гражданства. Сейчас миграционные подразделения МВД России совместно с ФСБ проверяют законность нахождения на территории РФ всех задержанных, добавила она.