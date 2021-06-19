В Москве коронавирусом заразились свыше восьми тысяч человек

В течение прошедших суток в Москве коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8305 человек. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Данные размещены в Telegram-канале оперштаба.
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С начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 286 570 жителей Москвы, вылечились 1 116 739, скончались 21 433.
19 июня Москва установила рекорд по заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За сутки заболели 9120 жителей, передавал оперштаб. Днём ранее медики выявили 9056 случаев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в столице может быть выстроен барьер, своеобразный щит от COVID-19, если в короткий срок как можно большее количество горожан пройдут вакцинацию.