В Москве коронавирусом заразились свыше восьми тысяч человек

https://static.news.ru/photo/fadbf45e-d1a3-11eb-822c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток в Москве коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8305 человек. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Данные размещены в Telegram-канале оперштаба.

Также отмечается , что за 24 часа из городских больниц по выздоровлении выписали 2945 пациентов. За это время в столице в результате заражения COVID-19 умер 81 человек.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 286 570 жителей Москвы, вылечились 1 116 739, скончались 21 433.

19 июня Москва установила рекорд по заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За сутки заболели 9120 жителей, передавал оперштаб. Днём ранее медики выявили 9056 случаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в столице может быть выстроен барьер, своеобразный щит от COVID-19, если в короткий срок как можно большее количество горожан пройдут вакцинацию.