В Москве кинематографистам предоставят стипендию на оплату обучения

Талантливым молодым кинематографистам в Москве предоставят стипендии на оплату обучения и возможность побороться за грант мэра столицы. Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский в четверг, 17 февраля, подписал соответствующий указ, сообщает РИАМО.

В августе прошлого года была встреча Сергея Семёновича (Собянина. — NEWS.ru) с представителями кинематографического сообщества, где обсуждался вопрос, посвящённый мерам поддержки, которые город может оказать тем, кто учится киноделу в Москве, — рассказал Кибовский.

Он добавил, что над такими мерами поддержки работали студенты-кинематографисты, а также их кураторы и руководители. По данным СМИ, Москва будет ежегодно предоставлять по 10 таких стипендий, не исключено, что в будущем их количество может увеличиться.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов согласился с предложением увеличить количество специальных стипендий для студентов, которые учатся в других регионах. По его мнению, важно установить чёткие правила, связанные с успехами в учёбе.