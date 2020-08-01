В Москве изменятся маршруты наземного транспорта из-за ремонтных работ

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что открытие возможности улететь в Турцию, Танзанию и Великобританию позволяет отправиться в путешествие ещё как минимум в шесть стран. По его словам, россиян готовы принимать в Египте, Мексике, Доминикане, ОАЭ, а также на Мальдивах и Кубе.

Он отметил, что возможность отправиться в одну из этих стран появилась при открытии Турции, так как теперь россияне могут покупать билеты на рейсы с пересадкой. Открытие Турции — это важнейший...