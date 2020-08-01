В Москве изменятся маршруты наземного транспорта из-за ремонтных работ

https://static.news.ru/photo/4080ea0a-d3e9-11ea-ac9d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ремонтные работы на Тверской улице пройдут с изменением маршрутов наземного транспорта в центре Москвы со 2 по 5 августа 2020 года, следует из сообщения пресс-службы столичного Дептранса.
С 22:00 2 августа по 5 августа на время ремонтных работ на Тверской улице меняются маршруты наземного транспорта, — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.
Согласно данным, представленным ранее, участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка будет закрыт для автотранспорта 3-4 августа по причине проведения ремонта дорожного полотна.
Ранее NEWS.ru писал, что стали известны новые станции МЦД, готовые к открытию в 2020 году.
По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой, в августе этого года откроется станция «Долгопрудное». Также до конца года появятся ещё две новые платформы.