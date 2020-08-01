Общество

В Москве изменятся маршруты наземного транспорта из-за ремонтных работ

14:18, 01 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ремонтные работы на Тверской улице пройдут с изменением маршрутов наземного транспорта в центре Москвы со 2 по 5 августа 2020 года, следует из сообщения пресс-службы столичного Дептранса.

С 22:00 2 августа по 5 августа на время ремонтных работ на Тверской улице меняются маршруты наземного транспорта, — сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Согласно данным, представленным ранее, участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка будет закрыт для автотранспорта 3-4 августа по причине проведения ремонта дорожного полотна.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны новые станции МЦД, готовые к открытию в 2020 году.

По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой, в августе этого года откроется станция «Долгопрудное». Также до конца года появятся ещё две новые платформы.

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