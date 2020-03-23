https://static.news.ru/photo/00ae175c-6cdf-11ea-b001-fa163e074e61_660.jpg Диагностический клинический центр № 1 с лабораторией для проведения исследований на коронавирус Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

В оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу объяснили новую схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция». Там уточнили, что теперь COVID-19 ставится пациенту сразу после первой положительной пробы.

Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчёта: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — рассказали в оперштабе.

Там подчеркнули, что после постановки диагноза больные сразу же начнут получать необходимое лечение. Повторное тестирование на инфекцию будет также проводиться в Москве, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.