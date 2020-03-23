В оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу объяснили новую схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция». Там уточнили, что теперь COVID-19 ставится пациенту сразу после первой положительной пробы.
Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчёта: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — рассказали в оперштабе.
Там подчеркнули, что после постановки диагноза больные сразу же начнут получать необходимое лечение. Повторное тестирование на инфекцию будет также проводиться в Москве,
Ранее NEWS.ru писал, что количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.
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